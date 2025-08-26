Die Gemeindeverwaltung bittet um Hinweise auf den oder die Täter, die ihre Zerstörungswut an dem Wanderweg ausgelassen haben. Die Bilder. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1205001_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Bisher Unbekannte haben gegen 2 Uhr morgens ihre Zerstörungswut an dem Wanderweg ausgelassen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1205004_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1205007_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Schäden am Weg Nr. 10 zwischen Sand in Taufers und Ahornach sind erheblich: Rund 120 Meter Holzzaun wurden beschädigt oder umgerissen, acht Bänke und vier Wegweiser aus der Verankerung gerissen, mehrere Schilder zerstört. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1205010_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Das hat eine Bestandsaufnahme am Montagvormittag ergeben, nachdem die Vandalenakte auf dem Wanderweg gemeldet worden waren.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1205013_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Passiert ist das Ganze in der Nacht von Samstag auf Sonntag vermutlich zwischen 2 und 2.30 Uhr. Wer in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise auf den oder die Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Gemeindeverwaltung zu melden.