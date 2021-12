Nach „ZiB Flash“-Auftritt: Sechsmonatige ORF-„Auszeit“ für Rafreider

Nach seinem viel diskutierten „ZiB Flash“-Auftritt am Dienstagabend haben sich Moderator Roman Rafreider und der ORF nun auf eine „sechsmonatige Auszeit“ bzw. unbezahlte Beurlaubung geeinigt. Das teilte das Unternehmen in einem knappen Statement der APA am Freitag mit.