Nach zig Straftaten: Junger Krimineller wird abgeschoben

Ende August war der junge Mann verhaftet worden, nachdem er einer über 80-jährigen Frau eine Goldkette vom Hals gerissen hatte, dann kassierte er innerhalb weniger Stunden mehrere Anzeigen. Zunächst wegen Beschädigung eines Autos, das er mit einem Fahrrad beworfen hatte, dann wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, nachdem er in der Notaufnahme des Krankenhauses, in die er für eine Behandlung gebracht worden war, Chaos angerichtet hatte.Aufgrund der offensichtlichen sozialen Gefährlichkeit hatte der Quästor ihn damals bereits formell in sein Heimatland ausgewiesen, außerdem wurde über den jungen Tunesier am 30. August ein Rückkehrverbot nach Bozen verhängt. Außerdem wurde ein Verfahren eingeleitet, um ihm die Aufenthaltsgenehmigung in Italien zu entziehen.Doch der junge Mann zeigte sich wenig einsichtig und verstieß immer wieder gegen das Verbot und das Gesetz.Im September wurde er zum x-ten Mal bei den Justizbehörden angezeigt, nachdem er zusammen mit einem Minderjährigen einen dreisten Diebstahl an einer Frau begangen hatte, die gerade dabei war, ihre Wäsche auf ihrem Balkon aufzuhängen. Der junge Mann nutze diese Gelegenheit und lief mit akrobatischem Geschick über den Gebäudesims, der das Hotelzimmer, in dem er sich aufhielt, von der Wohnung der Frau trennte, und stahl mehrere Kleidungsstücke. Dank der Schuhabdrücke auf dem Sims konnte er später als der Täter identifiziert werden.Im Oktober schließlich beging der Tunesier noch einen Einbruch in ein Haus, indem er ein Garagentor aufbrach.Vor einigen Stunden kam die offizielle Bestätigung über den Abschluss des für seine Ausweisung eingeleiteten Verfahrens. Der Mann wird in Kürze nach Tunesien abgeschoben.

