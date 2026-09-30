In Bozen war das Mädchen am Vormittag in der Garibaldistraße nahe dem WaltherPark von einem Kleintransporter erfasst worden. Trotz sofortiger Reanimationsversuche und des Einsatzes der Rettungskräfte erlag das Kind noch am Vormittag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen – <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-folgenschwerem-unfall-fuenfjaehrige-hat-es-nicht-geschafft" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hier lesen Sie mehr zu diesem tragischen Unglück.<\/a><\/b><BR \/><BR \/>Die Nachricht vom Tod des kleinen Mädchens löste in der Landeshauptstadt große Bestürzung und Trauer aus. Auch die Stadtgemeinde sprach der Familie ihr tiefes Mitgefühl aus.<h3>\r\nBeim Mistausbringen verunglückt<\/h3>Wenige Stunden später ereignete sich im Sarntal die zweite tödliche Tragödie. Franz Stofner, 75-jähriger Altbauer des Winterstoller-Hofs in Windlahn, war gegen 14.30 Uhr mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeug beim Mistausbringen, als es aus bisher ungeklärter Ursache zum Unfall kam. Der Bauer wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und erlitt dabei tödliche Verletzungen – <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/toedlicher-arbeitsunfall-im-sarntal-bauer-erliegt-vor-ort-den-verletzungen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hier lesen Sie mehr zu diesem tragischen Unglück.<\/a><\/b><BR \/><BR \/>Die Einsatzkräfte konnten nichts mehr für ihn tun. Stofner hinterlässt drei Kinder.<BR \/><BR \/>Einen Tag danach ist die Trauer an beiden Orten groß: In Bozen trauert eine Familie um ein vierjähriges Kind, im Sarntal um einen Bauern und Familienvater, der bei einem Arbeitsunfall ums Leben kam. Zwei schwere Schicksalsschläge, die Südtirol innerhalb weniger Stunden erschüttert haben.