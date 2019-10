Nachbar mit Messer angegriffen

Das Opfer – ein albanischer Staatsbürger – soll dabei Verletzungen an einem Arm und an einer Hand davongetragen haben.

Die Polizei war gegen 14.30 Uhr zu dem Mehrfamilienhaus an der Ecke Palermostraße/Dalmatienstraße gerufen worden. Was die Meinungsverschiedenheit zwischen den beiden Männern ausgelöst hat, ist noch Gegenstand von Ermittlungen.





Bei dem dringend Tatverdächtigen soll es sich unbestätigten Meldungen zufolge um einen brasilianischen Staatsbürger handeln. Er wurde vorübergehend festgenommen.

