<BR \/><BR \/>In der Feltdthurnser Fraktion Garn war der Mann am Sonntagvormittag zuletzt gesehen worden. Nachdem er abends nicht mehr nach Hause zurückgekehrt war, schlugen die Nachbarn gegen 21.30 Uhr Alarm. <BR \/><BR \/>Sofort wurde eine Suchaktion gestartet, an der Freiwillige Feuerwehr Feldthurns, Schnauders, Verdings und Garn sowie Bergrettung Brixen beteiligt waren. <BR \/><BR \/>Schließlich wurde der Vermisste rund 200 Meter unterhalb des Dorfes Garn in einer Wiese aufgefunden. Für ihn kam jede Hilfe zu spät: Er war bereits tot.<h3>\r\nRund 100 Personen an Suchaktion beteiligt <\/h3>Im Einsatz standen auch die Carabinieri von Klausen, die Notfallseelsorge und der Notarzt. Insgesamt waren laut Informationen der Einsatzkräfte rund 100 Personen an der Such- und Bergungsaktion beteiligt.