Im Juni ist in drei Bozner Stadtvierteln das Projekt Nachbarschaftskontrolle angelaufen. Ziel der Stadtregierung ist es, durch die Gruppen in den Vierteln ein dichtes Netz zu schaffen, das die Behörden bei Problemen im öffentlichen Raum unterstützt. Jetzt wird das Projekt auf Rentsch und den Bozner Boden ausgeweitet.<BR \/><BR \/>In den kommenden Wochen wird das Projekt auf Rentsch und den Bozner Boden ausgeweitet, wie Bürgermeister Claudio Corrarati gegenüber Südtirol Online erklärte. Eine Gruppe von neun bis zehn Personen werde dort ihre Tätigkeit aufnehmen. Die Freiwilligen und der Koordinator der Gruppe werden vor ihrer Teilnahme von den Polizeikräften über ihre Aufgaben, Zuständigkeiten und über Verhaltensregeln geschult. <BR \/><BR \/>Denn bei der Nachbarschaftskontrolle handelt es sich nicht um eine Bürgerwehr. Selbst aktiv werden dürfen die Freiwilligen nicht. Dafür hat die Gemeinde Bozen gemeinsam mit der Quästur ein Protokoll ausgearbeitet, das festlegt, was die Freiwilligen tun dürfen und was nicht. <h3>\r\n„200 Anrufe in 150 Tagen“<\/h3>Eine erste Bilanz zur Nachbarschaftskontrolle wird die Gemeinde in den kommenden Wochen vorstellen. Corrarati zeigt sich aber mit dem bisherigen Verlauf des Projekts zufrieden. „In den drei Stadtvierteln, in denen die Nachbarschaftskontrolle aktiv ist, arbeiten die Gruppen sehr fleißig. In 150 Tagen gab es über 200 Anrufe an die Sicherheitskräfte, vor allem an die Stadtpolizei“, erklärte der Bürgermeister. <BR \/><BR \/>Bei der Polizei melden dürfen sich nicht die einzelnen Mitglieder einer Gruppe, sondern ausschließlich die Koordinatoren, die Meldungen sammeln, bewerten und filtern. Sie entscheiden, ob die Sicherheitskräfte über einen Hinweis oder Vorfall informiert werden. Damit soll sichergestellt werden, dass Polizei, Carabinieri und die Stadtpolizei nicht wegen jeder Kleinigkeit kontaktiert, sondern nur über relevante Vorfälle informiert werden. Nicht hinter jedem Verdacht steckt tatsächlich eine Straftat.<BR \/>Vor dem Start des Projekts werden in Rentsch und am Bozner Boden Hinweisschilder installiert (siehe Foto), das umschlungenen Arme und Hände zeigt, die eine starke Gemeinschaft darstellen sollen. <BR \/><BR \/>Marco Manfrini, Vorsitzender des Stadtviertelrats Zentrum-Bozner Boden-Rentsch, wurde nicht offiziell über den Start der Nachbarschaftskontrolle informiert, wie er auf Anfrage erklärte. Die Stadtviertelräte seien nicht in das Projekt involviert worden. <BR \/>Ziel der Stadtregierung ist es, durch die Gruppen der Nachbarschaftskontrolle in den Stadtvierteln ein dichtes Netz zu schaffen, das die Behörden bei Problemen im öffentlichen Raum unterstützt.