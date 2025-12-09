<BR \/>Eine wertvolle Orientierung bietet dabei das neue Testheft „Testsieger schenken“ der Stiftung Warentest (12\/2025). Das Heft präsentiert aktuelle Testergebnisse zu beliebten Geschenkartikeln – von Smartphones und Kaffeevollautomaten über Tageslichtlampen bis hin zu Produkten aus sensiblen Bereichen wie Kinderspielzeug oder USB-Ladegeräten. Es steht kostenpflichtig online, im Print-Heft sowie kostenlos zur Einsicht in vielen Südtiroler Bibliotheken zur Verfügung.<h3>\r\nRisiken bei Billigplattformen nicht unterschätzen<\/h3>Schnäppchen von Online-Marktplätzen wie Temu und Shein wirken auf den ersten Blick attraktiv. Doch die Stiftung Warentest weist darauf hin, dass Produkte wie Schmuck, Kinderspielzeug oder elektrische Ladegeräte dort häufig Sicherheits- und Qualitätsmängel aufweisen. Die Verbraucherzentrale rät daher, insbesondere bei Produkten für Kinder oder im Elektrobereich sehr sorgfältig auf Prüfsiegel, CE-Kennzeichnungen und unabhängige Tests zu achten.<BR \/><h3>\r\nNachhaltig schenken – Tipps der Verbraucherzentrale<\/h3><b>1.<\/TD><TD>Qualität vor Quantität<\/b><BR \/>Hochwertige, langlebige Produkte verursachen weniger Ressourcenverbrauch und Müll. Orientierung bieten unabhängige Vergleichstests wie im Heft „Testsieger schenken“.<BR \/><BR \/><b>2.<\/TD><TD>Regionale und fair produzierte Geschenke bevorzugen<\/b><BR \/>Ob regionale Lebensmittel, handwerklich hergestellte Produkte oder fair produzierte Kleidung – kurze Lieferwege und transparente Produktionsketten verbessern die Umweltbilanz.<BR \/><BR \/><b>3.<\/TD><TD>Erfahrungen statt Dinge schenken<\/b><BR \/>Gutscheine für Kulturveranstaltungen, Workshops oder gemeinsame Aktivitäten verursachen keinen unnötigen Konsum und bleiben lange in Erinnerung.<BR \/><BR \/><b>4.<\/TD><TD>Gebraucht kaufen – hochwertig weitergeben<\/b><BR \/>Second-Hand-Bücher, reparierte Elektronik oder Vintage-Mode sparen Ressourcen und können trotzdem absolut hochwertig sein.<BR \/><BR \/><b>5.<\/TD><TD>Auf Energieeffizienz achten<\/b><BR \/>Technische Geräte sollten nicht nur durch Funktion, sondern auch durch niedrigen Stromverbrauch überzeugen. Energielabels und Testergebnisse sind dabei wichtige Entscheidungshilfen.<BR \/><b><BR \/>6.<\/TD><TD>Verpackungsmüll reduzieren<\/b><BR \/>Wiederverwendbare Stoffbeutel, alte Zeitungen oder selbstgemachte Verpackungen sind schöne und nachhaltige Alternativen zu Geschenkpapier.