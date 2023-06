Nachhaltige Landwirtschaft: VOG erreicht Gold-Stufe

„Ein wichtiges Signal“

Die Plattform SAI (Sustainable Agriculture Initiative) prüft weltweit die Nachhaltigkeit von landwirtschaftlichen Betrieben mit dem Basis-Instrument FSA (Farm Sustainability Assessment).In den zugrunde liegenden Prüfungskriterien werden soziale, ökologische und ökonomische Nachhaltigkeitsaspekte für die Produktion von Äpfeln bewertet: Bodenbearbeitung, Düngung, Pflanzenschutz und Betriebsführung werden genauso erfasst wie die Einhaltung von Menschenrechten, Arbeitsbedingungen oder sozialen Standards.Obwohl die Anforderungen zuletzt gestiegen sind, konnte VOG Products in Zusammenarbeit mit den Mitgliedern der Lieferkette das ausgezeichnete Ergebnis aus dem Jahr 2020 bestätigen und den Höchststatus Gold in der Beschaffung der Rohware erhalten.„Der Gold-Status ist ein wichtiges Signal, dass unser gemeinsames Engagement für Nachhaltigkeit in der Produktion von Äpfeln anerkannt wird. Durch die genossenschaftliche Struktur sind wir mit unseren Mitgliedern eng verbunden und können durch die intensive Zusammenarbeit im Netzwerk von Produzenten, Genossenschaften und Erzeugerorganisationen auf eine weltweit einzigartige Lieferkette verweisen. Es bewährt sich auch die Zusammenarbeit mit den Südtiroler Versuchs- und Forschungszentren, um Nachhaltigkeits-Maßnahmen und Projekte auf regionaler Ebene gemeinsam umzusetzen. Daher ist der FSA-Gold-Status in erster Linie ein Erfolg der rund 6000 Produzenten, die an der Basis dieses Räderwerks stehen und denen eine nachhaltige Produktionsweise bestätigt wird“, sagte Johannes Runggaldier, Obmann von VOG Products.„Die Nachhaltigkeit in der Lieferkette gewinnt vor dem Hintergrund des EU-Lieferkettengesetzes zunehmend an Bedeutung. Gemeinsam mit unseren Mitgliedern sind wir in der Lage, Umwelt- und Sozialstandards laufend zu verbessern. Der FSA-Gold-Status bedeutet jedoch nicht nur Nachhaltigkeit in der Lieferkette, sondern auch Sicherheit für unsere Kunden aus der Getränke- und Lebensmittel-Industrie weltweit. Mit dem Gold-Status positionieren wir uns an der Spitze industriellen Veredelung von Äpfeln“, sagte Christoph Tappeiner, Direktor von VOG Products.