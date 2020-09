Nachmittagsbetreuung: Fristverlängerung beschlossen

Die Fristverlängerung erfolge im Sinne einer flexiblen Handhabung, um damit den Familien in Südtirol entgegenzukommen: „Wir wollen Eltern unterstützen und Kindern gute Rahmenbedingungen für eine außerschulische Betreuung schaffen“, betonte die zuständige Familienlandesrätin im Anschluss an die Landesregierungssitzung.Dafür sei ein ständiger Austausch mit Anbietern und Gemeinden wichtig, so gab es bereits einige Videokonferenzen dazu. Im Vorjahr habe die Familienagentur des Landes insgesamt 79 Ansuchen gutgeheißen und diese mit 2,8 Millionen Euro finanziell unterstützt. Insgesamt 4663 Kinder und Jugendliche sowie 40 Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung haben im Schuljahr 2019/20 mindestens ein Angebot der Nachmittagsbetreuung wahrgenommen.Aufgrund der besonderen Herausforderungen im anstehenden Schuljahr 2020/21 brauche es auch für die außerschulische Betreuung Anpassungen. Das Angebot solle sich vor allem an Kinder und Jugendliche wenden, die nicht an einer schulischen Betreuung am Nachmittag teilnehmen können.

lpa