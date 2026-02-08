Im Interview erinnert er sich an die „Stunde null“. <BR \/><BR \/><b><BR \/>Als es am 7. Februar 1966 erstmals deutsche Nachrichten gab, waren Sie mittendrin im Geschehen. Eine aufregende Zeit, oder?<\/b><BR \/>Franz von Walther: Meine ersten journalistischen Erfahrungen habe ich bei den „Dolomiten“ und beim Radio gesammelt, ehe es im Jahr 1966 geheißen hat: „Wir brauchen dich für einige Wochen in Rom.“ Zusammen mit Fritz Scrinzi, der schon bald wieder nach Bozen wechselte, sollten wir Nachrichten über das politische und kulturelle Leben in Südtirol produzieren. Ich betrachtete diese Möglichkeit als Chance, auch als Chance, etwas für die deutsche Minderheit zu bewerkstelligen. Vonseiten der Bevölkerung überwogen damals aber noch Argwohn und Misstrauen. <BR \/><BR \/><b>Warum?<\/b><BR \/>Von Walther: Man traute Rom nicht und war generell der Auffassung, mit deutschen Nachrichten wolle Italien nur die Ausstrahlung von Programmen aus dem deutschsprachigen Ausland unterbinden. Somit hat bei der ersten Sendung zwar Diözesanbischof Joseph Gargitter gesprochen, aber nicht Silvius Magnago. Klar, vom Fernsehmachen hatten wir noch keine Ahnung, wir waren Dilettanten.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1272579_image" \/><\/div>\r\n<b>Man kann aber auch sagen: Pioniere. Schließlich ging man sozusagen noch in der Steinzeit des Fernsehens auf Sendung, oder?<\/b><BR \/>Von Walther: Natürlich waren die Anfangszeiten schwierig, weil wir von null weg starteten. Alles war sehr aufwendig. So waren etwa noch Fernschreiber und tonnenschwere Ampex-Magnetbänder im Einsatz. Als Nachrichtensprecher wurden Aldo Parmeggiani und Uwe Ladinser nach Rom geholt, während Gertrud Mair und Pepi Franzelin die ersten Programmansagerinnen waren. Aus den mir zugesagten wenigen Wochen wurden hingegen neun lange und aufregende Jahre. Im Jahr 1975 trat ich dann die neu geschaffene Stelle als Koordinator der deutschen Programme in Bozen an. <BR \/><BR \/><b>Im historischen Kontext betrachtet, kann die Bedeutung deutschsprachiger Medien für Südtirols Bevölkerung und die Weiterentwicklung der Autonomie kaum hoch genug eingeschätzt werden, oder?<\/b><BR \/>Von Walther: Für mich war ein Faktor immer entscheidend: Glaubwürdigkeit. Unser Anliegen bestand darin, sachlich über die Geschehnisse, die Politik und das kulturelle Leben in Südtirol zu berichten. Ganz gewiss lief nicht alles reibungslos, außerdem war die Verantwortung bei wichtigen politischen Themen – etwa den Paketverhandlungen – nicht von der Hand zu weisen. In Rom verstand man bald, dass wir eine versöhnliche Linie fuhren. Jedenfalls ließen wir uns nicht beirren und gingen unserer Aufgabe mit Überzeugung und auch einer Portion Zivilcourage nach.<BR \/><BR \/>Interview: Alex Zingerle