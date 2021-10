Nacht der Lichter im Zeichen von Taizé

Jugendliche gestalten Kirche aktiv mit

•

verschiedene Glaubenswege kennen und erleben lernen

•

Jugendliche erfahren Halt und Hilfe auf ihrem Glaubensweg

•

Glaube in Gemeinschaft erfahren



Solidarisch sein

•

das Prinzip der Nächstenliebe aufzeigen und danach leben

•

bewusste Zeichen für eine gerechte und solidarische Welt setzen

•

aus eigener Überzeugung aktiv handeln und wenn notwendig laut werden

•

Ungerechtigkeiten aufzeigen und nicht teilnahmslos hinnehmen

•

Jugendliche setzen sich ein für ein menschenwürdiges Leben



Jung sein

•

Jugendlichen einen Platz in der Gesellschaft geben

•

Jugendliche mitbestimmen lassen

•

Gemeinschaft bilden und erleben

•

nicht die Leistung, sondern der Mensch zählt

•

Am 31. Oktober, dem Tag vor Allerheiligen, wird die Nacht der Lichter gefeiert. Es gibt die Möglichkeit, an einem Workshop teilzunehmen oder eine besondere Stunde im Geiste von Taizé zu erleben.Personen, die gerne singen und denen die Gesänge von Taizé gefallen, haben die Möglichkeit an einem Workshop teilnehmen. Aber auch wenn man noch nie etwas von Taizé gehört hat, ist der musikalische Taizéworkshop mit Dominik Bernhard und Stefan Plattner auf jeden Fall eine Bereicherung.An diesem Abend kann man Taizégesänge kennenlernen und bekommt Hintergrundinfos über den Ort und die Gemeinschaft von Taizé. Der Workshop findet am 31. Oktober von 17 bis 20 Uhr in der Dominikanerkirche in Bozen statt.Anmeldungen werden bis Freitag, 29. Oktober unter [email protected] entgegengenommen.Am Abend vor Allerheiligen lädt Südtirols Katholische Jugend ein, nicht nur den Toten zu gedenken, sondern lebende Menschen, Freunde, Familie und Menschen, die uns Gutes tun zu feiern. „Der Glanz der vielen Kerzen bei der Nacht der Lichter soll darauf hinweisen, dass es das „Heilige“ auch in unserem persönlichen Leben gibt - und nur darauf wartet, entdeckt zu werden“, erklärt Katja Engl, 3. Landesleiterin von Südtirols Katholischer Jugend.Beim stimmungsvollen Taizégebet mit zeitgemäßen Texten und harmonischen Klängen sind alle herzlich zum Verweilen, Mitfeiern und Mitsingen eingeladen. Das Taizégebet findet am Sonntag, 31. Oktober, um 19 Uhr in der Dominikanerkirche Bozen statt.Es ist keine Anmeldung erforderlich.Südtirols Katholische Jugend (SKJ) ist eine selbstständige Jugendorganisation. Sie beschäftigt sich mit der außerschulischen kirchlichen Jugendarbeit in Südtirol. Schon seit 1973 dreht sich bei Südtirols Katholischer Jugend alles um Jugendliche, die in Ihrer Freizeit ehrenamtlich Aktionen planen und zahlreiche Projekte umsetzen.SKJ baut seine Programme und Aktionen auf 3 Grundsäulen auf: