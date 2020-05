Nachtleben und Corona-Maßnahmen: Wie sehen sie das?

Immer öfter kehren Südtirols Nachtschwärmer in die Lokale zurück, in Bozen haben die nächtlichen Treffen am Obstplatz bereits für Aufregung gesorgt. Jetzt will Bozens Bürgermeister probeweise ein neues Verbot erlassen. Was halten Sie davon?