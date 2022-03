Nachtquartier „dormizil“: Geld für weitere warme Nächte

„Südtirols Gärtnern liegen soziale Projekte sehr am Herzen und immer wieder suchen und finden sie Gelegenheiten, um Spendenaktionen ins Leben zu rufen“, sagt Valtl Raffeiner. Heuer hat man mit dem Projekt „Weihnachten schenkt warme Nächte“ das Nachtquartier „dormizil“ in der Bozner Rittnerstraße unterstützt.Im November 2021 von Freiwilligen eröffnet, bietet das „dormizil“ Menschen, die auf der Straße leben, einen warmen Schlafplatz.„25 Schlafplätze hat das Quartier und mittlerweile sind alle belegt“, sagt Magdalena Amonn, die Vorsitzende des Vereins „housing first EO“, der das Nachtquartier führt. Sie hat die Gärtner im „dormizil“ begrüßt und den Scheck von über 8000 Euro vom Obmann der Südtiroler Gärtner in Empfang genommen.„Menschen aus unserer Provinz, aus dem übrigen Italien und aus dem Ausland finden dort neben einem warmen Bett und einer Mahlzeit vor allem menschliches Miteinander. Sie werden aufgenommen und angenommen, wie sie sind.“ Für die Gäste sei das „dormizil“ ein Zuhause geworden, erzählt Paul Tschigg, Vizevorsitzender des Vereins und einer der Freiwilligen, der die Menschen begleitet.„Die Führung durch das „dormizil“ macht deutlich, dass das Spendengeld dort ankommt, wo es gebraucht wird„, so Valtl Raffeiner. Den Gärtnern sei es wichtig, dass bei ihren Spendenaktionen schnell und unbürokratisch geholfen werden kann.Das „dormizil“, das ausschließlich von Freiwilligen geführt wird, kann beitragen, dass Menschen am Rand der Gesellschaft wieder in eine würdevolle Zukunft inmitten der Gesellschaft geführt werden.Hier einen Beitrag zu leisten mache die Gärtner stolz, so der Tenor der Vertreter der Vereinigung beim Treffen.

