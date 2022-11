Nachtruhe: Stadtpolizei kontrolliert in Bozen sämtlich Gastlokale

Insgesamt kontrollierten die Beamten der Stadtpolizei und des Umweltamtes 16 Lokale. In einigen Fällen waren den Kontrollen konkrete Beschwerden der Anwohnenden vorausgegangen, die sich über den Lärm und laute Musik beklagt hatten. In den übrigen Fällen wurde ganz allgemein die Einhaltung der erteilten Genehmigungen überprüft.In 4 Gastlokalen in der Altstadt, in der Freiheitsstraße und in der Industriezone wurden Verstöße festgestellt. Teilweise verfügten die Betreiber nicht über die Genehmigung für Musikdarbietungen. In einigen Lokalen wurden die Auflagen für Veranstaltungen mit Musik missachtet.In einem Fall wurde gegen die Vorschriften für die Einrichtung eines Gastgartens auf öffentlichem Grund verstoßen. Die Lokalbetreiber werden ein Bußgeld in Höhe von bis zu 1000 Euro bekommen.