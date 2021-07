Nachwuchs bei Gorillas im Krefelder Zoo

Er habe bereits am Mittwoch das Licht der Welt erblickt. „Muna“ kümmere sich „sehr liebevoll um ihren Sohn“. Vater ist Silberrücken „Kidogo“, der damit sein viertes Kind gezeugt hat.Wie eine Zoo-Sprecherin sagte, war die Geburt außergewöhnlich, da ein Pfleger dabei sein konnte. Man habe alles sogar filmen können. „Das Baby wurde schon kurz nach der Geburt vom Halbbruder 'Pepe' staunend begutachtet“, so die Sprecherin. Das Krefelder Affenhaus war in der Neujahrsnacht 2020 einem Feuer zum Opfer gefallen. Dutzende Tiere starben. Die Gruppe um „Kidogo“ überlebte, weil sie in einem separaten Gehege untergebracht war. Mit dem Baby leben jetzt 7 der vom Aussterben bedrohten Flachlandgorillas im Zoo Krefeld.

