Die Beamten wurden wegen einer Körperverletzung in die Marconi-Straße gerufen. Vor Ort stießen die Militärpersonen auf einen Mann in offensichtlich psychophysischem Ausnahmezustand. Kurz zuvor hatte er den Anrufer verbal und physisch attackiert. <BR \/><BR \/>Der Mann zeigte sich von Beginn an extrem unkooperativ. Er schubste die Beamten wiederholt zurück und stellte eine konkrete Gefahr für die öffentliche Sicherheit dar. Auf dem Höhepunkt seines Wutanfalls zog sich der Mann mitten auf der Straße komplett nackt aus und ging weiterhin mit Beschimpfungen und Schlägen auf die Ordnungshüter los.<BR \/><BR \/>Trotz der heiklen Situation behielten die Carabinieri die Nerven. Sie forderten Verstärkung der Station Eppan an und schafften es schließlich gemeinsam, den Tobenden zu überwältigen.<BR \/><BR \/>Doch die Aggression riss auch während des Transports und in den Büros der Carabinieri-Kaserne nicht ab: Der Mann trat wild um sich, attackierte jeden, der sich ihm näherte, beschädigte Einrichtungsgegenstände und beleidigte die Beamten unentwegt.<h3>\r\nFestnahme wegen Widerstands<\/h3>Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen obdachlosen ausländischen Staatsbürger, der sich illegal auf dem Staatsgebiet aufhält. Er wurde wegen Widerstands und Gewalt gegen Amtsträger sowie wegen der Verweigerung der Angabe seiner Personalien verhaftet. Zur genauen Rekonstruktion des Vorfalls trugen auch die Aussagen mehrerer Augenzeugen vor Ort bei.<BR \/><BR \/>Der Kommandant der Bozner Carabinieri-Kompanie, Oberstleutnant Stefano Esposito Vangone, lobte den Einsatz: „Die Carabinieri haben einmal mehr große Besonnenheit, Einsatzbereitschaft und Pflichtbewusstsein in einer Situation bewiesen, die ein hohes Risiko für die öffentliche Sicherheit darstellte. Das rasche Einschreiten hat schlimmere Folgen für die anwesenden Bürger verhindert.“