Nackter Liebhaber flüchtet vor Ehemann in Bozner Geschäft

Ein nackter Mann hatte am Sonntag gegen Mittag ein Geschäft in der Bozner Reschenstraße betreten. Daraufhin wurden die Carabinieri alarmiert.Es dauerte nicht lange, bis sich herausstellte, dass der Mann „auf der Flucht“ war. So handelte es sich um den Liebhaber einer Boznerin. Als der Ehemann der Frau früher als erwartet in die Wohnung zurückgekommen war, hatte sich der Geliebte aus dem Staub gemacht.Wie die Tageszeitung „Alto Adige“ am Montag berichtet, soll der Mann Augenzeugenberichten zufolge nackt über den Balkon aus der Wohnung gestiegen sein. Kleidung und Ausweis hatte er in der Wohnung zurückgelassen.

