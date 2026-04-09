Die Kontrolle war erfolgt, nachdem das Baby unmittelbar nach der Geburt von der Mutter dem medizinischen Personal entwendet worden war – wodurch notwendige Behandlungen nicht möglich waren.<BR \/><BR \/>Beim Eintreffen der Beamten lag das Kind nackt auf einer Matratze auf einem verschmutzten Boden, umgeben von Abfällen und Schimmel, wie die italienische Nachrichtenagentur „Ansa“ berichtet. In der Wohnung stellten die Einsatzkräfte zudem rund fünf Kilogramm Marihuana und Haschisch sicher.<BR \/><BR \/>Das Paar war bereits zuvor in ein Strafverfahren verwickelt: Ihnen wird fahrlässige Tötung im Zusammenhang mit dem Tod eines Kindes vorgeworfen.