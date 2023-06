Nackthund Scooter zum hässlichsten Hund der Welt gekürt

9 Hunde nahmen teil

Der Chinesische Schopfhund namens Scooter kann sich nun mit dem Titel „Hässlichster Hund der Welt“ schmücken. Das sieben Jahre alte Tier gewann am Freitagabend (Ortszeit) im kalifornischen Petaluma den Wettbewerb „World's Ugliest Dog“.Er ist ein „sehr süßer Junge“, schwärmte Hundehalterin Linda Elmquist aus Tucson (US-Staat Arizona) im dpa-Interview vor dem großen Bühnenauftritt - und drückte Scooter ein Küsschen auf den runzeligen Nacken. Sie kann sich nun über ein Preisgeld von 1500 Dollar (rund 1380 Euro) und einen Flug nach New York freuen, um dort ihren Champion in der Morning-Show des Senders NBC zu präsentieren.Scooter war als Welpe mit deformierten Hinterbeinen von einem Züchter zum Einschläfern in ein Tierheim gebracht, aber dann adoptiert worden. Unbeirrt läuft er auf zwei Beinen und zieht den Hinterkörper nach. Auch mit Hilfe eines Rollwagens bewegt sich Scooter vorwärts. „Damit kann er schneller und längere Strecken laufen“, erzählt Elmquist.Auf Platz zwei brachte es der Pekinese namens Wild Thang. Der Siebenjährige punktete mit seiner Sturmfrisur und seitlich hängender Zunge. Dicht auf seinen Pfoten folgt auf dem dritten Rang ein 16-jähriger Chihuahua, der auf den Namen Harold Bartholomew hört. Frauchen Sabrina Impelido hatte den Straßenhund erst vor einem Jahr adoptiert. „Er ist blind und taub, all der Trubel hier macht ihm überhaupt nichts aus“, meint die Kalifornierin.Neun Hunde hatten an der diesjährigen Auflage des seit den 70er-Jahren laufenden Wettbewerbs teilgenommen, darunter Mops Jinny Lu aus Südkorea mit auffällig langer Zunge und der einäugige Mischling Prince Hoffman mit schrägen Zähnen und Hängezunge.