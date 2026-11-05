Von den insgesamt 21 Fällen entfallen Stand Donnerstagfrüh sieben auf die Steiermark (Bezirke Leibnitz, Weiz, Gleisdorf und Murtal), sechs auf Niederösterreich (Bezirke Amstetten, Melk und Bruck an der Leitha), vier auf Oberösterreich (Bezirke Linz und Vöcklabruck), drei auf Wien sowie ein Fall auf Salzburg (Stadt Salzburg). Bezüglich der 17 ungeklärten Fälle laufen in sämtlichen betroffenen Bundesländern sowie in der eigens eingerichteten Ermittlungsgruppe „Treat“ im Bundeskriminalamt die Nachforschungen auf Hochtouren. Dabei werden die einzelnen Vorfälle umfassend geprüft, mögliche Zusammenhänge untersucht und sämtliche verfügbaren Ermittlungsansätze konsequent verfolgt, so das BK.<BR \/><BR \/>Die Ermittler konnten unterdessen recht bald die von den Kindern selbst manipulierten Fälle aufklären. In drei Fällen dürfte dies erfolgt sein, um die eigenen Eltern zu erschrecken. In einem Fall dürfte eine sogenannte Online-Challenge der Auslöser gewesen sein, mit dem Ziel, die Polizei bewusst in die Irre zu führen.