Nächste Hitzewelle im Anflug: So warm wird es im August in Südtirol

Dieter Peterlin: Die Hitzewelle wird diesmal nicht so extrem heiß und auch nicht so lange andauern wie noch die letzte im Juli. In den kommenden Tagen werden die Temperaturen in Südtirol auf über 35 Grad Celsius mit Höchstwerten von bis zu 37 Grad Celsius klettern, allerdings wird es bereits am Sonntag wieder etwas abkühlen.Dieter Peterlin: Im August wird es weiterhin heiß bleiben und es sind sommerlich warme Temperaturen von über 30 Grad zu erwarten. Da es in der nächsten Woche wieder etwas abkühlt, ist es unwahrscheinlich, dass es Mitte und Ende August noch einmal zu einer derartigen Hitzewelle mit Temperaturen um die 40 Grad Celsius kommen wird.Dieter Peterlin: Das ist im Moment noch schwierig vorherzusagen. Eine zuverlässige Prognose lässt sich nämlich immer nur etwa 14 Tage im Voraus treffen. Es ist aber davon auszugehen, dass es weiterhin sommerlich bleibt.Dieter Peterlin: Ja, es ist anzunehmen, dass es in den kommenden Jahren und Jahrzehnten noch wärmer wird. Natürlicherweise wird es auch Ausnahmen mit kühleren Sommern geben, aber wenn man auf die Entwicklung der letzten Jahre zurückblickt, dann ist die Tendenz eines weiteren Temperaturanstiegs klar zu erkennen. Dass die Sommer immer heißer werden und die Hitzewellen von Jahr zu Jahr zunehmen, ist ein eindeutiger Beweis für die Auswirkung der Klimaveränderung.Dieter Peterlin: Die Zuverlässigkeit dieser Bauernregel würde ich nicht unterschreiben. Ob der Winter weiß wird, kann man im August nicht pauschal sagen, weil es nicht unmittelbar miteinander zusammenhängt. Es wäre allerdings auf einen schneereichen Winter zu hoffen, da die Auswirkungen des letzten, sehr schneearmen Winters mit der aktuellen Trockenheit noch immer spürbar sind.