In diesen Tagen, also rund 2 Wochen nach dem Jahreswechsel, könnte Südtirol die Rechnung für so manche sorglose Feier präsentiert bekommen – in Form von stark steigenden Infektionszahlen. Dann bleibt nur noch der nächste harte Lockdown. Landesrat Thomas Widmann spricht von „3 entscheidenden Tagen“.