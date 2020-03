Nächster Nasa-Rover nimmt knapp11 Millionen Namen mit zum Mars

10.932.295 Menschen aus der ganzen Welt hätten nach einem entsprechenden Aufruf in den vergangenen Monaten ihre Namen eingesandt, teilte die Nasa in der Nacht zum Freitag mit. Sie seien auf 3 Fingernagel-große Chips gebrannt worden, die dann in den „Perseverance“-Rover eingebaut worden seien.Der rund 1000 Kilogramm schwere Rover soll im Juli oder August starten und im Februar 2021 auf dem Mars landen – wenn die Corona-Krise diesen Zeitplan nicht noch durcheinander bringt.Er soll über den roten Planeten rollen und nach Spuren früheren mikrobiellen Lebens suchen. Außerdem soll er das Klima und die Geologie des Planeten erforschen und Proben von Steinen und Staub nehmen. „Perseverance“ bedeutet auf Deutsch etwa „Durchhaltevermögen“.

dpa