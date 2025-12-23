Der Sattelzug war auf der Höhe der Obstgenossenschaft „Roen“ in Kalterer Moos von der Straßenfahrbahn geraten. Das Zugfahrzeug blieb anschließend im weichen Erdreich stecken und ragte in die Fahrbahn, sodass eine Fahrspur nicht mehr befahrbar war, heißt es in einer Aussendung der Freiwilligen Feuerwehr Tramin.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1253352_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/>Die Freiwillige Feuerwehr Tramin rückte sofort aus, sperrte die Straße und sicherte zunächst den Sattelauflieger. Bis zum Eintreffen der Berufsfeuerwehr Bozen wurde der Einsatzort ausgeleuchtet und das Zugfahrzeug mittels Seilwinde geborgen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1253355_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nÄpfel und Fahrzeug bleiben unversehrt<\/h3>Anschließend wurde der Sattelauflieger mittels Kran angehoben und auf die Fahrbahn gezogen. Nach erfolgreicher Ankoppelung an die Zugmaschine konnte der Lkw-Fahrer die Fahrt fortsetzen. Dank der präzisen Bergungsarbeiten entstanden weder am Fahrzeug noch bei den mitgeführten Äpfeln Schäden.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1253358_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Einsatz zur Bergung des Schwerfahrzeuges dauerte rund 2,5 Stunden. Die Berufsfeuerwehr Bozen sowie die Freiwillige Feuerwehr Tramin standen mit 20 Wehrmännern und 7 Fahrzeugen im Einsatz.