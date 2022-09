Nächtliche Kontrollen im ganzen Land – kurioser Vorfall in Bozen

Die Kontrollen der Carabinieri erstreckten sich über ganz Südtirol. Entlang der wichtigsten Hauptverkehrsstraßen wurden verstärkte Kontrollen in beide Richtungen durchgeführt. Durch die Spürhunde konnten so beispielsweise in allen Ecken des Landes Drogen erschnüffelt und anschließend beschlagnahmt werden.Insgesamt verzeichneten die Einsatzkräfte ganze 7 Drogenfunde – in Neumarkt, Brixen, Sterzing und in Meran – dort sogar 4 an der Zahl.Eine Beschlagnahme war dabei von strafrechtlicher Natur. Bei den 6 restlichen handelte es sich jeweils um verwaltungstechnische Beschlagnahmen.Verkehrstechnisch verlief der Abend für die Einsatzkräfte recht ruhig. Es wurden nur eine Trunkenheitsfahrt im Pustertal und 10 weitere, kleinere Verkehrsverstöße gemeldet.Im Bozner Stadtzentrum konnten die Carabinieri bei einer Schlägerei, die zu eskalieren drohte, glücklicherweise rechtzeitig eingreifen und die Situation beruhigen.Zur Prügelei kam es außerhalb eines öffentlichen Lokals. Daran beteiligt waren 2 Gruppen von Jugendlichen – zahlreiche davon minderjährig.Ebenfalls in Bozen ereignete sich, gegen 21 Uhr, ein kurioser Vorfall, der mit einem hohen Risiko verbunden war: Der Pilot des Einsatzhelikopters der Carabinieri wurde während des Fluges von einem Laser – verwendet von 2 Minderjährigen, die von einem Parkplatz aus in Richtung des Helikopters zielten – beeinträchtigt.Als die jungen Täter bemerkten, dass sie die Aufmerksamkeit der Einsatzkräfte erweckt hatten, ergriffen sie die Flucht – vergeblich. Der Versuch, sich unter einer jungen Gruppe zu mischen misslang, da Bodentruppen die Situation bereits im Voraus genauestens beobachtet hatten.Den verwendeten Laser konnten die Einsatzkräfte nicht sicherstellen, da er zuvor höchstwahrscheinlich von einem der Minderjährigen entsorgt wurde.Bevor die Ordnungshüter die Jugendlichen zur Rede stellen konnten, schalteten sich die Eltern der Minderjährigen ein. Diese machten allerdings nicht ihre Kinder auf ihr Fehlverhalten aufmerksam, sondern beschwerten sich lediglich bei den Einsatzkräften.Der Fall wurde von den Carabinieri bereits an die Staatsanwaltschaft für Minderjährige weitergeleitet. Der Straftatbestand des „Angriffs auf die Verkehrssicherheit“ wird mit einer Freiheitsstrafe von einem bis 5 Jahren geahndet.