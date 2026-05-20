Die Arbeiten müssen unter vollständiger Sperre durchgeführt werden, damit sie sicher und zügig abgeschlossen werden können. Sie erfolgen bewusst in den Abend- und Nachtstunden, um die Auswirkungen auf den Tagesverkehr so gering wie möglich zu halten.<BR \/><BR \/>Betroffen ist die Umfahrung Vahrn im Abschnitt zwischen dem Kreisverkehr bei der Anbindung Brixen\/Parkhaus im Süden und dem Kreisverkehr Vahrn Nord. Gesperrt wird außerdem die Verbindungsstraße SS12Racc bis zum Kreisverkehr Faustig. Der Arbeitsbereich liegt damit im Bereich der Umfahrung westlich des Ortszentrums von Vahrn, insbesondere rund um den Kreisverkehr beim Fernheizwerk Vahrn.<BR \/><BR \/>Als Reservetermin ist die Nacht von Mittwoch, 27. Mai, auf Donnerstag, 28. Mai 2026, ebenfalls von 19 Uhr bis 5.30 Uhr, vorgesehen.<BR \/><BR \/>Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Beschilderung vor Ort sowie die Hinweise auf den digitalen Anzeigetafeln zu beachten. Das Ressort Infrastrukturen und Mobilität bittet um Verständnis für die vorübergehenden Einschränkungen.