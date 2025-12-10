In den späten Stunden des Dienstagabends wurden Beamte der Carabinieri-Kompanie Bozen zu dem Tabakladen gerufen, heißt es in einer Aussendung. Der mutmaßliche Täter, der noch vor Ort war, floh beim Anblick der Beamten und ließ einen Teil der Beute zurück. <BR \/><BR \/>Die Beamten des Streifendienstes der Staatspolizei nahmen – gestützt auf die Hinweise der Carabinieri – die Suche nach dem Flüchtigen auf. Die Carabinieri-Beamten hatten in der Zwischenzeit die Aufnahmen der Überwachungskameras gesichtet.<h3>\r\nVideos liefern einen entscheidenden Hinweis<\/h3> Sowohl die Polizisten als auch die Carabinieri-Beamten erkannten auf den Bildern einen 22-jährigen italienischen Staatsbürger, der bereits m wegen ähnlicher Straftaten vorbestraft ist, die er mit derselben Vorgehensweise begangen hatte. <BR \/><BR \/>In der Nähe des Wohnorts des jungen Mannes stießen die Beamten schließlich auf den Verdächtigen. <BR \/><BR \/>Er wurde in die Quästur gebracht und wegen schweren Diebstahl angezeigt.