Es soll der schwerwiegendste Vorfall des Wochenendes in Bozen gewesen sein: In der Einsatzzentrale ging in der Nacht von gestern auf heute eine Meldung über einen Einbruch in einer Bar im Bozner Stadtteil Don Bosco ein. Der Täter sei mit einer Registrierkasse in Richtung Reschenbrücke geflüchtet. <BR \/><BR \/>Dank der genauen Beschreibung eines Zeugen konnten die Beamten den mutmaßlichen Täter rasch ausfindig machen, stoppen und zur Quästur bringen. <h3>\r\nWie sich der Einbruch ereignet haben soll<\/h3>Hilfreich war auch die Videoüberwachung des Lokals. So konnten die Beamten den genauen Tathergang rekonstruieren: Der Mann hatte mit einem in der Nähe gefundenen Stein die Eingangstür eingeschlagen, war in das Lokal eingedrungen und hatte die Registrierkasse entwendet. Diese wurde später – mitsamt dem gesamten Bargeld – in einer Hecke eines Kondominiums unweit des Ortes sichergestellt, wo der Mann verhaftet wurde.<BR \/><BR \/>Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 26-jährigen tunesischen Staatsbürger und Asylwerber, der bereits mehrfach vorbestraft ist. Er wurde wegen schweren Diebstahls auf frischer Tat verhaftet. <h3>\r\nUmfangreiche Kontrollen im Stadtzentrum<\/h3>Die Behörden fokussierten sich bei den Kontrollen auch auf den Obst-, den Mazzini-, den Pfarr- und den Dominikanerplatz, da Bürger wiederholt auf die Präsenz von störenden Personen und mutmaßlich illegalen Aktivitäten hingewiesen hatten.<BR \/><BR \/>An der Aktion waren neben Beamten der Staatspolizei auch Vertreter der Carabinieri, der Finanzpolizei und der Stadtpolizei beteiligt.