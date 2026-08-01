Als die ersten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Seiser Alm gegen Mitternacht am Einsatzort eintrafen, schlug ihnen bereits ein Flammenmeer entgegen – das Gebäude stand in Vollbrand. Die Feuerwehrmänner legten umgehend schweren Atemschutz an und starteten einen Löschangriff.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1342668_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Den Einsatzkräften gelang es während der Löscharbeiten, eine im Gebäude gelagerte Gasflasche rechtzeitig aus dem Gefahrenbereich zu bergen und zu sichern.<BR \/><BR \/>Trotz des raschen Eingreifens der Wehren konnte die Holzhütte nicht mehr gerettet werden – sie wurde durch das Feuer komplett zerstört. Personen kamen bei dem nächtlichen Brand nicht zu Schaden.<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von der Seiser Alm, Seis am Schlern und Kastelruth.