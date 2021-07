Nächtlicher Brandeinsatz in einem landwirtschaftlichen Lagerhaus

Der Feueralarm wurde um kurz vor 2 Uhr ausgelöst: In St. Martin in Thurn war ein Brand in einer landwirtschaftliche Lagerhalle ausgebrochen. Bei der Ankunft der Feuerwehrleute stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer aber rechtzeitig unter Kontrolle bringen und eine weitere Ausbreitung auf den nahen Wald verhindern.Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt, es entstand aber ein beträchtlicher Sachschaden.Die Brandursachenermittlung wird nun von der Berufsfeuerwehr Bozen durchgeführt. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von St. Vigli, Campill, Untermoj und St. Martin in Thurn.

