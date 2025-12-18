<BR \/>Die Freiwillige Feuerwehr Klausen wurde am Mittwoch um 23.30 Uhr zum Verkehrsunfall gerufen. Beim ihrem Eintreffen stellten die Einsatzkräfte fest, dass insgesamt vier Fahrzeuge in den Unfall verwickelt waren. Es handelt sich dabei um zwei Pkw und zwei Lkw. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1251456_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/>Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und unterstützte die anderen angerückten Organisationen. Zusätzlich wurde der Verkehr in dem Bereich geregelt.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/>Das Weiße Kreuz Klausen kümmerte sich um die 4 Personen, die sich beim Unfall Verletzungen zugezogen hatten – zur Untersuchung wurden sie anschließend ins Krankenhaus gebracht.<BR \/><BR \/><BR \/>Die Straße konnte nach Abschluss der Rettungs- und Aufräumarbeiten wieder freigegeben werden.