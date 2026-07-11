Aus ungeklärter Ursache verlor der Lenker in der Nacht auf heute gegen 1.30 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug – dabei prallte der Pkw seitlich gegen die Leitplanken. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1334859_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Unfall ereignete sich auf der Südspur unweit von der Ausfahrt Vilpian-Nals. Sofort eilten das Weiße Kreuz Sektion Lana und die Freiwillige Feuerwehr Gargazon zur Unfallstelle.<BR \/><BR \/>Der etwa 20-jährige Lenker wurde vor Ort erstversorgt und leichtverletzt ins Krankenhaus von Meran gebracht. Vor Ort war auch die Straßenpolizei, die die Erhebungen zum Unfallhergang aufnahm.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1334862_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Freiwillige Feuerwehr kümmerte sich mit acht Wehrleuten um die Räumungsarbeiten – am Pkw war erheblicher Sachschaden entstanden, sodass das Fahrzeug vom Abschleppdienst abtransportiert werden musste. Nach eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet.