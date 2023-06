Nächtlicher Einbruch auf der Rescher Alm: E-Bike gestohlen

Es war kurz nach 4 Uhr am Morgen, als Noggler den Diebstahl bemerkte: Als er auf dem Weg in den Stall war, sah er eine Person in der Nähe seines Autos, die sofort die Flucht ergriff.Wenig später stellte er fest, dass er bestohlen worden war: Ein rotes E-Bike der Marke Rossignol sowie eine Kassenschublade samt Bargeld haben der oder die unbekannten Täter mitgehen lassen.In einem Post in den sozialen Medien bittet der Wirt nun um Hilfe, bei der Aufklärung des Diebstahles: „Wer ein solches E-Bike angeboten bekommt, soll sich melden.“Um wen es sich bei den Tätern handelt, ist derzeit unklar.