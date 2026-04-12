<BR \/><BR \/>Die Staatspolizei wurde in der Nacht auf heute von einigen Bürgern alarmiert. In der Drususstraße soll ein Mann mit einem schweren Stein das Schaufenster einer Bar zerborsten und sich so Zugang zum Lokal verschafft haben. <BR \/><BR \/>Der Verdächtige soll anschließend Dutzende Rubbellose aus der Bar entwendet haben – laut einer Aussendung der Quästur beläuft sich der Wert des Diebesguts auf rund 9.000 Euro. <BR \/><BR \/>Dank der Meldung der Auenzeugen konnten die Polizei sofort ausrücken und den mutmaßlichen Dieb stellen. Demnach handelt es sich um einen 39-jährigen Tunesier, der beim Anblick der Beamten versucht haben soll, zu flüchten. <BR \/><BR \/>Die Polizisten konnten ihn daran hindern und brachten ihn eine Sicherheitszelle der Quästur. Das Einwanderungsbüro prüft indes etwaige Abschiebemaßnahmen, die gegen den Nicht-EU-Bürger ergriffen werden könnten.