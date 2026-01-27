Im Bozner Restaurant „Zur Kaiserkron“ ist es in der Nacht von Montag auf Dienstag zu einem gewaltsamen Einbruch gekommen. Zwei Männer seien kurz nach 23 Uhr gewaltsam in das Lokal eingedrungen und hätten erhebliche Schäden verursacht.<BR \/><BR \/>Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die Täter ein Fenster eingeschlagen und sich so über die Küche Zutritt verschafft haben. Die Einbrecher verwüsteten das Restaurant auf der Suche nach Bargeld oder einem Tresor völlig. Dabei brachen sie Schränke auf, schlugen Vitrinen ein und beschädigten Teile der Einrichtung. Das genaue Ausmaß der Schäden wird derzeit noch erhoben.<BR \/><BR \/>Als offenbar die Alarmanlage auslöste, sollen die beiden Männer versucht haben zu flüchten und schlugen im Zuge dessen die Glastüren des Haupteingangs ein. Da ihnen die Flucht so nicht gelang, warfen sie den Tresor durch das Fenster, durch das sie ins Restaurant eingedrungen waren.<h3>\r\nMutmaßliche Täter auf frischer Tat ertappt<\/h3>Der ausgelöste Alarm ermöglichte ein rasches Einschreiten der Ordnungskräfte. Die beiden mutmaßlichen Täter wurden noch am Tatort auf frischer Tat ertappt und verhaftet.<BR \/><BR \/>Groß ist die Betroffenheit bei Eigentümern und Mitarbeitern des Lokals. Küchenchef Filippo Sinisgalli äußerte sich gegenüber der Tageszeitung „Alto Adige“ zu dem Vorfall und kündigte an, künftig rund um die Uhr einen privaten Sicherheitsdienst einzusetzen, um das Restaurant und seine Gäste zu schützen.<BR \/><BR \/>Der Einbruch hat die Diskussion über die nächtliche Sicherheit im Bozner Stadtzentrum erneut angefacht ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bozner-bars-im-visier-der-einbrecher-das-gefuehl-der-unsicherheit-ist-spuerbar" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">mehr dazu lesen Sie hier<\/a>).