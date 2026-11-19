Der Vorfall ereignete sich gegen 2.20 Uhr in der Nacht auf Donnerstag. Eine vermummte Person schlug die Glasscheibe der Eingangstür eines Geschäfts in Vintl mit einem Einbruchswerkzeug ein, drang in die Räumlichkeiten vor und räumte das Bargeld aus der Registrierkasse. Anschließend ergriff der Täter die Flucht. <BR \/><BR \/>Das betroffene Lokal war bereits am 5. November Ziel einer Sachbeschädigung und eines versuchten Einbruchs gewesen.<h3>\r\nNachtsichtkameras liefern entscheidende Spur<\/h3>Den entscheidenden Durchbruch brachten die Aufzeichnungen der Überwachungskameras des Betriebs. Dank hochauflösender Nachtsichttechnik konnten die Ermittler der Carabinieri-Stationen Natz-Schabs, Mühlbach und Vintl sowie der Funkstreife Brixen nicht nur den genauen Tathergang nachvollziehen, sondern auch Statur und Bekleidung des Täters klar erkennen und so eine direkte Verbindung zum Vorfall vom 5. November herstellen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1386516_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Durch den Abgleich mit den laufenden Streifendaten im Raum Mühlbach und Vintl geriet rasch ein weißer Kleinwagen ins Visier der Beamten. Wenig später wurde das Fahrzeug in einer Fraktion der Gemeinde Brixen angehalten. Am Steuer saß einer der beiden 18-Jährigen.<h3>\r\nGlassplitter, Sturmhaube und Kennzeichen-Versteck im Auto<\/h3>Bei der Durchsuchung des Wagens und des jungen Mannes stießen die Carabinieri auf eine ganze Reihe von Beweismitteln: Arbeitshandschuhe und anhaftende Glassplitter, eine Sturmhaube, einen Rucksack voller Münzgeld sowie eine Vorrichtung zum teilweisen Verdecken des Autokennzeichens.<BR \/><BR \/>Bei der anschließenden Hausdurchsuchung stellten die Beamten schließlich das mutmaßliche Einbruchswerkzeug sowie die kurz zuvor erbeuteten 110 Euro in bar sicher.<h3>\r\nGeständnis und Anzeige auf freiem Fuß<\/h3>In der Kaserne gestand der 18-Jährige seine Beteiligung an dem Einbruch ebenso wie an dem Versuch vom 5. November und nannte den Namen seines gleichaltrigen Komplizen. Eine umgehende Auswertung der digitalen Geräte erhärtete die Beweislage gegen beide Tatverdächtigen. Die beiden im Raum Vintl ansässigen 18-Jährigen wurden auf freiem Fuß bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.<BR \/><BR \/>Die Carabinieri der Kompanie Brixen unterstreichen in diesem Zusammenhang die Bedeutung moderner Überwachungstechnik mit Nachtsichtfunktion sowie der raschen Auswertung digitaler Daten, die maßgeblich zur schnellen Aufklärung des Falles beigetragen haben.