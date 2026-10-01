„Hätten wir die kleine Delle an der Schiebetür im Eingangsbereich nicht gesehen, wäre uns der Einbruch gar nicht erst aufgefallen“, schildert Christiane Schenk, die im Hotel Tyrol arbeitet. Umso größer war der Schreck, als die Familie anschließend die Aufnahmen der Überwachungskamera kontrollierte und tatsächlich feststellte, dass sich Unbekannte Zugang zum Hotel verschafft hatten.<BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="2Yh3L8QH"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/><BR \/>Zwei Männer sind darauf zu sehen, wie sie mit Taschenlampen den Rezeptionsbereich des Hotels durchsuchen. Über die Schiebetür hatten sie sich zuvor vermutlich Zutritt verschafft. „Einer der Männer trug eine weiße Schildkappe, der andere hatte eine Kapuze auf.“ Viel Beute machten die Unbekannten laut Schenk nicht: „Eine Geldtasche mit rund 20 Euro haben sie entwendet.“ Laut ihr waren die Männer gezielt auf Bargeld aus: „Die teuren Bilder, die dort hängen, blieben unberührt.“<BR \/><BR \/>„Wir gehen davon aus, dass sie sich etwa 15 Minuten im Eingangsbereich aufgehalten haben“, sagt die Frau gegenüber STOL.<BR \/><BR \/>Als gegen 1 Uhr jemand das Hotel betrat, dürften die Täter die Flucht ergriffen haben. „Auch wenn alles glimpflich abgegangen ist, die Angst bleibt“, sagt Schenk. Laut ihren Angaben war es der erste Einbruch in das Hotel. Die Familie will nun die Sicherheitsvorkehrungen verstärken. Die Carabinieri wurden über den Vorfall informiert.<BR \/><BR \/>Bereits in der Nacht vor dem Einbruch war es zu einem ähnlichen Vorfall in der Nachbarschaft gekommen. Zwei unbekannte Männer sollen dabei das Nachbarhaus ausspioniert haben.