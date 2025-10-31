<BR \/> Die Täter sollen laut ersten Informationen ein Fenster des Hotels eingeschlagen und sich so Zutritt ins Innere verschafft haben. <BR \/><BR \/>Durch die Auswertung der Überwachungskameras gelang es den Carabinieri, einen schwarzen Alfa Romeo Giulietta zu identifizieren, mit dem die Verdächtigen unterwegs waren. Wenig später konnten so drei Männer – alle albanische Staatsbürger und bereits polizeibekannt – festgenommen werden.<BR \/><BR \/>Bei der Kontrolle stellten die Beamten Bargeld sicher, über dessen Herkunft die Männer keine glaubwürdigen Angaben machen konnten. <BR \/><BR \/>Die mutmaßlichen Einbrecher wurden in die Carabinieri-Kaserne von Brixen gebracht. Die Staatsanwaltschaft hat weitere Ermittlungen aufgenommen. <BR \/><BR \/>Auch die Freiwilligen Feuerwehren von Corvara und Kolfuschg standen im Einsatz, um zu kontrollieren, ob es in der Nacht zu weiteren Einbrüchen in der Gegend gekommen war. Laut ersten Informationen des Kommandanten von Corvara war dies jedoch nicht der Fall.