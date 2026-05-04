<BR \/><BR \/>Gegen 20.30 Uhr setzte einer der beiden einen Notruf über die einheitliche Notrufnummer ab. Die Männer gaben an, dass sie sich verlaufen hätten und den Rückweg nicht fänden. Mit der einsetzenden Dämmerung sahen sie sich außerstande, den Abstieg eigenständig fortzusetzen.<BR \/><BR \/>Die Einsatzzentrale aktivierte daraufhin umgehend die Bergrettungsstationen Trient sowie Riva del Garda des Trentiner Berg- und Höhlenrettungsdienstes. Nachdem die beiden Kletterer lokalisiert werden konnten, versuchten zunächst Bodentrupps, zu ihnen zu gelangen. Fünf Einsatzkräfte machten sich auf den Weg, während drei weitere die Koordination übernahmen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1308783_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Da sich die Kletterer infolge eigenständig durchgeführter Abseilmanöver leicht abseits der vorgesehenen Route befanden und eine Bergung über den Landweg in dem unwegsamen Gelände als riskant und zeitaufwendig eingeschätzt wurde, entschieden die Einsatzkräfte schließlich, einen Rettungshubschrauber anzufordern.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1308786_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Hubschrauber startete in Trient und konnte die beiden unverletzt aufnehmen. Nach dem Transport ins Tal setzten sie ihren Weg selbstständig fort. Der Einsatz wurde nach drei Stunden gegen 23.30 Uhr abgeschlossen.