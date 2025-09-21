In der Nacht zum Sonntag hat die Polizei in Bozen einen 27-jährigen Nigerianer festgenommen, der im Verdacht steht, einen jungen Mann im Stadtzentrum zunächst bestohlen und anschließend bedroht zu haben.<BR \/><BR \/><BR \/>Nach Angaben der Ermittler soll sich der Vorfall gegen drei Uhr morgens ereignet haben. Das Opfer war nach einem Barbesuch kurz eingenickt, als er bemerkte, dass jemand versuchte, ihm seine Halskette zu stehlen. Der mutmaßliche Täter, ein nigerianischer Staatsangehöriger, hielt das Schmuckstück bereits in der Hand. Zunächst habe er dem Besitzer gegen Zahlung von 20 Euro die Rückgabe angeboten. Der junge Mann ging darauf ein – unmittelbar nach der Übergabe soll der Verdächtige eine Glasflasche zerbrochen, den Geschädigten mit den Scherben bedroht und ihm weitere 20 Euro abgenommen haben.<BR \/><BR \/>Durch Hinweise des Opfers und von Zeugen konnte eine Streife den Mann wenig später am Verdiplatz stellen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten zwei 20-Euro-Scheine bei ihm. Der 27-Jährige, der laut Polizei bereits mehrfach wegen anderer Delikte aufgefallen und ohne gültige Aufenthaltspapiere ist, wurde ins Bozner Gefängnis gebracht. Ihm werden Diebstahl, Raub und Erpressung vorgeworfen.<BR \/><BR \/>Die Quästur kündigte an, parallel zum Strafverfahren ein Ausweisungsverfahren einzuleiten.