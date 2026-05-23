<BR \/>Der folgenschwere Unfall ereignete sich in der Nacht auf Samstag gegen 23.30 Uhr in der Nähe der St.-Anton-Brücke. Über eine Mauer ist eine Person mehrere Meter in das darunterliegende Bachbett der Talfer gestürzt. Dabei zog sie sich erhebliche Verletzungen zu.<BR \/><BR \/>Nach der Erstversorgung vor Ort durch den Notarzt wurde die verletzte Person von der Feuerwehr mit einem Kran aus dem Bachbett gehoben und für den Abtransport in das Krankenhaus dem Rettungsdienst übergeben. Vor Ort im Einsatz standen neben der Freiwilligen Feuerwehr Bozen und der Berufsfeuerwehr auch das Weiße und das Rote Kreuz sowie der Notarzt des Südtiroler Sanitätsbetriebes.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1315863_image" \/><\/div>