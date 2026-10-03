Um kurz nach 2:00 Uhr waren zwei junge Männer mit dem Auto auf dem Nachhauseweg von Bozen auf den Ritten. Nach den ersten Kehren streifte das Fahrzeuge in einer leichten Kurve den Felsen und überschlug sich. Das Auto wurde anschließend mehrmals gegen die Straßenbegrenzungen geschleudert. <h3>\r\nKeine Verletzten<\/h3>Die Fahrzeuginsassen hatten Glück im Unglück, sie konnten sich unverletzt selbst aus dem Auto befreien. Für die Dauer des Einsatzes musste die Rittner Straße für den Verkehr gesperrt werden. Im Einsatz standen neben der Freiwilligen Feuerwehr Bozen auch die Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr Unterinn, das Weiße Kreuz Bozen und die Carabinieri. Diese leiten die Erhebungen zur Unfallursache.