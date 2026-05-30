<BR \/>Das Land Südtirol hatte am gestrigen Freitag bereits gewarnt, dass derzeit im gesamten Landesgebiet eine erhöhte Waldbrandgefahr besteht – Grund dafür seien die geringen Niederschläge der vergangenen Wochen und die hohen Temperaturen ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/trockenheit-und-hitze-erhoehte-waldbrandgefahr-im-ganzen-land" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">STOL hat berichtet<\/a>). <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1318584_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Kurz vor 23 Uhr wurde ein Brand in einem Waldstück zwischen Prad und Spondinig entdeckt, woraufhin sofort Alarm geschlagen wurde, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Prad auf den sozialen Netzwerken.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1318590_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Feuerwehren aus Prad sowie die Wehren der Umgebung rückten umgehend zum Einsatzort aus, um den Brand zu lokalisieren und zu löschen. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1318596_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Nachdem die Mannschaft des Kommandofahrzeugs den Brandherd gefunden hatte, wies sie die nachfolgenden Einsatzkräfte ein. Das Löschwasser wurde über eine Zubringerleitung zum Brandherd transportiert, während die Tanklöschfahrzeuge aus Prad, Schluderns und Glurns die Wasserversorgung durch einen Pendeldienst sicherten, erklären die Wehrleute. Der Brand konnte zunächst mit einem Feuerlöscher eingedämmt und anschließend mit dem Löschwasser effektiv abgelöscht werden.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1318599_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nRascher Einsatz trotz enger Zufahrt <\/h3>\r\nDank der guten Zusammenarbeit und Koordination der beteiligten Feuerwehren über die enge Zufahrt zur Brandstelle wurde das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht, sodass Schlimmeres verhindert werden konnte.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1318602_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/>Im Einsatz waren zudem die Feuerwehren Lichtenberg, Stilfs, Sulden, Schluderns, Glurns und Mals Bezirksfeuerwehrverband sowie die Forstbehörde, der Rettungsdienst und weitere Behörden.