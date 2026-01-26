Gegen 23 Uhr wurde Alarm geschlagen: Wohnungsbrand in Prad im Reutweg. Sofort rückten zahlreiche Einsatzkräfte der Umgebung aus.<BR \/><BR \/>Ersten Angaben zufolge sollen Gegenstände wie Kleidung, die um einen Ofen herum standen, Feuer gefangen haben. Vor Ort angelangt, stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Besitzer der betroffenen Wohnung bereits das gesamte brennbare Material aus der Wohnung geschafft hatte. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1266456_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Das gesamte obere Stockwerk sowie das Zimmer, in dem der Brand ausgebrochen ist, wurden durch den Rauch erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Der Besitzer wurde zur Vorsorge ins örtliche Krankenhaus gebracht.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1266459_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> Im Gebäude wurde die Brandstelle sorgfältig kontrolliert, während Reststoffe des Feuers ins Freie geschafft wurden, wie die Freiwillige Feuerwehr Prad auf „Facebook“ schreibt. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1266462_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Das Gebäude wurde mit einem Lüfter vom Rauch befreit. Vor Ort im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Prad, Lichtenberg, Stilfs, Schluderns, Glurns, Mals, das Weiße Kreuz und Behörden.