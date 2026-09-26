Die Polizei konnte die Identität des Mannes im Laufe des gestrigen Tages klären. Seine Leiche war am vergangenen Morgen am Spazierweg entlang des Eisacks, hinter dem Drusus-Stadion, entdeckt worden.<BR \/><BR \/>Der 33-Jährige war als Tourist nach Bozen gekommen, um Verwandte zu besuchen, die in der Landeshauptstadt leben. Wenige Tage vor seinem Tod hätte er in seine Heimat Brasilien zurückkehren sollen.<BR \/><BR \/>Die Ermittlungen wurden von der Bozner Staatspolizei durchgeführt. Dabei ergaben sich laut Polizei keine Hinweise auf eine Beteiligung Dritter am Tod des Mannes.