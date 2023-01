Nals: Einbrecher fliehen, als Besitzer nach Hause kommen

Dieser unliebsame Zeitgenosse war gestern in Andrian auf Beutezug. Ob er auch für den Einbruch in Nals verantwortlich ist, muss jetzt ermittelt werden.

„Ich glaube, wir haben sie überrascht“

„Möchte diesen Leuten nicht begegnen“

„Achtung: Im Etschtal sind Einbrecher unterwegs!“ So lautete die Warnung, die sich am Dienstagabend wie ein Lauffeuer verbreitet hat.Gegen 18.15 Uhr wurde ein Unbekannter in Andrian gefilmt, als er in ein Gebäude einbrechen wollte (STOL hat berichtet) . Nur kurze Zeit später schlugen ein oder mehrere Einbrecher in einem Reihenhaus im St.-Afra-Weg in Nals zu.„Mein Schwiegersohn, der im oberen Stock lebt, kam um 20 Uhr nach Hause. Ihm ist da noch nichts Verdächtiges aufgefallen“, berichtet Thomas Vorhauser gegenüber STOL am Tag nach dem Einbruch. Er selbst kam nur eine halbe Stunde später zusammen mit seiner Frau nach Hause – und fand ein aufgebrochenes Fenster vor.„Die Einbrecher haben die Rollläden von außen mit einer Schaufel aufgestützt und anschließend das Fenster zu einem Büroraum in der Wohnung mit einem Brecheisen aufgerissen. Dort haben wir eine Bürokasse, die aber zum Glück leer war“, erklärt Vorhauser.Auch anderweitig haben die Einbrecher keine Beute machen können. „Ich glaube, wir haben sie überrascht. Wahrscheinlich haben sie gehört, dass wir durch die Garage ins Haus kommen und sind abgehauen“, meint Vorhauser. Auch dass die Temperatur durch das aufgebrochene Fenster noch nicht merklich abgesunken war, lasse ihn darauf schließen, dass sich die Einbrecher wohl kaum mehr als wenige Minuten in der Wohnung aufgehalten haben.„Wir sind froh, dass sie nicht die ganze Wohnung durchwühlt haben und wir sie gestört haben, bevor sie größeren Schaden anrichten konnten“, erzählt Vorhauser gegenüber STOL.Eine Alarmanlage war zwar installiert, zum Zeitpunkt des Einbruchs allerdings nicht eingeschaltet. „Wir waren nur für einen Moment weg, außerdem war unser Schwiegersohn im Haus. Nie hätten wir gedacht, dass jemand versuchen könnte, am frühen Abend einzubrechen. Wir schalten die Alarmanlage nachts oder wenn wir länger aus dem Haus sind immer ein“, erklärt Vorhauser. „Solchen Leuten möchte ich nicht in die Arme laufen. Bei jemandem, der so etwas tut, muss man mit allem rechnen.“Vorhauser hat gestern umgehend die Carabinieri verständigt, die direkt aus Andrian, wo ebenfalls ein Einbruchsversuch gemeldet worden war, zum Ort des Geschehens kamen. Nun laufen die Ermittlungen.