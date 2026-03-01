Ersthelfer hatten die verletzte Person vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte stabilisiert und gestützt, da sie aufgrund ihrer Lage kopfüber frei hing. Der Unfall ereignete sich auf einer rund einen Meter hohen Mauer, auf welcher der betreffende Zaun montiert ist.<BR \/><BR \/>Die Feuerwehr Nals trennte die Metallspitze fachgerecht ab, um die Person aus ihrer misslichen Lage befreien zu können. Und das Weiße Kreuz Etschtal und das Rote Kreuz Bozen übernahmen die medizinische Versorgung mit dem Notarzt des Sanitätsbetriebs. Anschließend wurde die Person mittelschwer verletzt in das Bozner Spital gebracht.