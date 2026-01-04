<BR \/>Aus bislang ungeklärter Ursache war ein Behälter in Brand geraten. Aufgrund der Nähe zum Gebäude konnte eine Ausbreitung der Flammen auf umliegende Bauteile zunächst nicht ausgeschlossen werden. Die Einsatzkräfte reagierten umgehend: Unter Einsatz von Atemschutztrupps wurde ein gezielter Löschangriff durchgeführt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1257267_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Das Feuer konnte rasch unter Kontrolle gebracht und vollständig gelöscht werden. Personen kamen nicht zu Schaden, am Gebäude entstand nach ersten Informationen kein größerer Schaden.