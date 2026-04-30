Brandalarm am heutigen Donnerstag um 8.45 Uhr in Nals: Aus der alten Feuerwehrhalle an der Andreas-Hofer-Straße, in welcher der Radverein untergebracht ist, drang dichter schwarzer Rauch. Im selben Gebäude – im Ulrichsheim – befinden sich auch Seniorenwohnungen. Das Feuer hat die zwei Vereinsbusse stark beschädigt; beide dürften einen Totalschaden erlitten haben. Auch die alte Feuerwehrhalle ist beschädigt worden. Verletzte gibt es keine.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1307706_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/>Den Brand löschte die Freiwillige Feuerwehr Nals. Ermittlungen zur Brandursache haben die Carabinieri von Terlan und die Bozner Berufsfeuerwehr aufgenommen. „Zum Glück haben Passanten den dichten schwarzen Rauch gesehen“, sagt der Nalser Feuerwehrchef Christian Malpaga. „Sofort schlugen sie Alarm, weshalb sich der Brand nicht weiter ausgebreitet hat.“<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1307709_image" \/><\/div>